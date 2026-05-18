Adaya 2500 İsrail askeri konuşlandırıldı iddiası!

İsrail’in Doğu Akdeniz’de artan askeri ve stratejik hamlelerine dikkat çekerek, “Acil Müdahale Gücü” adı altında Güney Kıbrıs’a yaklaşık 2 bin 500 askerin konuşlandırıldığını öne sürüldü.

Bu gelişmenin yalnızca askeri bir hareketlilik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Hasgüler, söz konusu adımın Ada’daki mevcut siyasi ve askeri dengeyi doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Bölgedeki son gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Mehmet Hasgüler, İsrail’in bu girişiminin Kıbrıs’taki mevcut statükoyu aşındırabilecek sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Özellikle son yıllarda İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında kurulan yakın iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını belirten Hasgüler, iki taraf arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik düzeyde kalmadığını, askeri koordinasyonun da giderek güçlendiğini ifade etti.

Hasgüler açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasında yürütülen temasların bölgesel dengeler açısından dikkat çekici olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik ve savunma ekseninde şekillenen yeni ittifakların Kıbrıs meselesine de doğrudan etki edebileceğini belirten Hasgüler, Yunanistan’ın da bu denklem içerisinde aktif rol üstlendiğini kaydetti.

Bölgede oluşan yeni güvenlik mimarisinin sadece Kıbrıs’ı değil, Doğu Akdeniz’in tamamını etkileyebilecek gelişmeleri beraberinde getirdiğini belirten Hasgüler, uluslararası toplumun bu askeri hareketliliği yakından izlemesi gerektiğini ifade etti.