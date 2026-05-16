Letimbiotis: Kıbrıs sorununda genişletilmiş konferans şart

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununda genişletilmiş konferansın “Şart olduğunu” ve uluslararası toplumun BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve Avrupa müktesebatından sapmayı kabul etmeyeceğini öne sürdü.

Haravgi’nin haberine göre, Rum tarafının, Kıbrıs sorununda bir genişletilmiş konferans yapılmasından yana olduğunu belirten Letimbiotis, “Böyle bir görüşmenin özlü ilerleme kaydedilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması için şart olduğunu” söyledi.

Letimbiotis, haftalık gazetecileri bilgilendirme toplantısında Rum tarafının, “Müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlaması hedefiyle önümüzdeki hafta bile bir genişletilmiş toplantıya katılmaya hazır olduğunu” savundu.

Kıbrıs Türk tarafının iki devlet açıklamaları konusunda ise Letimbiotis, “Uluslararası toplumun BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve Avrupa müktesebatından herhangi bir sapmayı kabul etmesi söz konusu değildir.” dedi.