Nikos Hristodulidis, Yunan Meclisi'nde: İki devlet çözümünü asla kabul etmeyeceğiz

Hristodulidis: İki devletli çözüm kabul edilemez, müzakerelere bağlıyız
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Yunan Meclisi'nde hitap etti.

Güney Kıbrıs’ın yardım çağrısına olumlu cevap veren Yunanistan’ın Rumların tarihi travmasını manen tamir ettiğini söyleyen Hristodulidis Kıbrıs sorununda iki devlet çözümünü asla kabul etmeyeceklerinin mesajını verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Yunanistan’ın, Ağrotur üssüne yapılan İHA saldırısı üzerine yaptıkları yardım çağrısına olumlu cevap vermesine değinen Hristodulidis, Konstantinos Karamanlis’in 1974’te söylediği "Kıbrıs çok uzak’ sözünün özellikle kendi jenerasyonlarında için bir travma olduğunu söyledi.

Hrtistodulidis, Yunanistan’la bugünkü ilişkilerine değinirken “Yunan hükümetinin savunma kabiliyetimizi takviye talebimize derhal cevap vermesi, Avrupa ülkelerinden de benzeri görülmemiş bir dayanışmanın pratikte yaratılmasına öncü oldu” dedi.

Hrtistodulidis, Yunanistan ile ilişkilerin daha önce hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, konuşmasının bir bölümünde Rumlarla Yunanların “ortak mücadele ve fedakarlıkları” üzerinde durdu.

Türkiye’yi 1963’te ve 1974’te "taksim planlamakla” suçlayan Hristodulidis, Yunan yetkililerin, asker ve sivillerin Türkiye’nin planlarını engellemek için güçlü bir sesle "varız" diyerek "en kıymetlilerini" feda ettiğini öne süren Hristodulidis, “O günlerde bize yaptığınız yardımı asla unutmayacağız" dedi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Hristodulidis Türk tarafını “zorluk çıkarmak ve oyalama taktiği uygulamakla” da suçladı.

“Zorluklara ve sorunlara rağmen çok yakında somut sonuç olacağı inancıyla müzakere çabasına, Guterres’in net siyasi iradesine yatırım yapıyoruz" diyen Hristodulidis, “Bizim için iki devletli çözüm, düşünce olarak bile mevcut değildir. Yasadışılığı meşrulaştırmayı görüşmeyi asla kabul etmeyeceğiz. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin idari, siyasi ve bölgesel amputasyonunun kalıcılaşmasına ve meşrulaşmasına imza atmamız asla söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

