Güney'de organize suç ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda biri polis 3 kişi tutuklandı

Rum polisinin organize suç ve kara para aklama suçlarına yönelik Limasol’da düzenlediği iki operasyonda biri polis 3 kişi tutuklandı, yaklaşık 420 bin euro değerindeki mala el konuldu.
Güney'de organize suç ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda biri polis 3 kişi tutuklandı

Organize suç ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon gerçekleştiren Rum polisi 3 kişiyi tutukladı.

Limasol’da gerçekleştirilen iki operasyonda tutuklanan kişilerden birinin polis olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, tutuklanan polisin 45; diğe tutukuların ise 49 ve 50 yaşlarında olduğunu yazdı.

Tutuklanan kişilerin tasarrufunda binlerce euro değerinde mal tespit ettiğini yazan gazete lüks bir aracı da içeren toplam 420 bin euro değerindeki mala da el konulduğunu belirtti.

Habere göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı bir açıklama yaparak  büyük operasyon gerçekleştiren polis mensuplarına destek belirtti.

