Anket: Güney Kıbrıs seçiminde 7 partili Meclis ihtimali öne çıkıyor

Güney Kıbrıs’ta milletvekili seçimlerine günler kala yayımlanan son ankete göre, Meclis’te 7 siyasi partinin temsil edilmesi bekleniyor. DİSİ ve AKEL yüzde 17 ve 16 ile ilk sıralarda yer alırken, kararsız seçmen oranı yüzde 18 olarak dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’taki milletvekili seçimine 10 gün kala, araştırma şirketleri tarafından yapılan anketler DİSİ’yi birinci parti olarak gösterirken, bugün yayımlanan son anketin Rum Meclisi’nde 7 siyasi partinin temsiliyetinin olacağını gösterdi.

Politis gazetesi, “Cymar Market Research” araştırma şirketi tarafından ANT1 kanalı hesabına, 28 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Güney Kıbrıs genelinde oy kullanma hakkı bulunan bin 410 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, Güney Kıbrıs’ta geçen pazar seçim yapılsaydı, Rum Meclisi’nde 7 siyasi partinin temsiliyeti olacak, DİSİ’den 14, AKEL’den 14, ELAM’dan 10, DİKO’dan 8, Doğrudan Demokrasi’den 4, ALMA’dan 3, Volt Kıbrıs’tan da 3 milletvekili Meclis’e girecek.

Ankete katılanlar, hangi partiye oy verecekleri sorusuna yüzde 17 ile DİSİ, yüzde 16 ile AKEL, yüzde 11 ile ELAM, yüzde 8 ile DİKO, yüzde 5’er oy oranıyla Doğrudan Demokrasi ile ALMA ve yüzde 4 ile Volt Kıbrıs yanıtını verdi.

Ankette, EDEK ile Ekologlar-Vatandaş İş Birliği yüzde 2 oy alırken; DİPA, Aktif Vatandaşlar – Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi ve “Siku Pano” gibi daha küçük partiler de yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

Haberde, anketteki “en büyük partinin” ise kararsız seçmenler olduğu ve katılımcıların yüzde 18’inin bu soruya “bilmiyorum / cevap vermiyorum” yanıtını verdiği ifade edildi.

Gazete, kararsız seçmenlerin oy oranlarında ise DİSİ ile AKEL’in oylarının yüzde 22’ye yükseldiğini; ELAM’ın yüzde 15, DİKO’nun yüzde 10, Doğrudan Demokrasi’nin yüzde 7, ALMA’nın yüzde 6 ve Volt Kıbrıs’ın da yüzde 5 oy aldığını yazdı.