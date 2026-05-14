“Kaleburnu Arkeo Festivali”, pazar günü yapılacak

Kaleburnu Arkeo Festivali’nin üçüncüsü pazar günü yapılacak.
Erenköy-Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Kaleburnu Muhtarlığı ve festival komitesinin ortaklaşa düzenlediği; Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi’nin (DAKMAR) katkıları ile hazırlanan festival, İsmet Medi anısına gerçekleştirilecek.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, festivalin temel amacının Kaleburnu’nu bir marka değer haline getirip tüm adaya ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Festivalin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kaleburnu köyü muhtarı Halil Yeşilbulut, festival komitesi üyeleri; UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, festival komitesi üyelerinden Kemal Gül konuşma yaptı.

-Bakırcı

Bakırcı, festivalin İsmet Medi’nin anısına ithaf edildiğini belirterek, “Medi, Kaleburnu ve Karpaz aşığıydı. Çok büyük özveri ve mücadele ile bu noktaya gelmesinde emeği büyüktür. Bu nedenle bu festivalimizi çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Festivalde, Kral Tepesi’nden çıkan bazı tarihi eserlerin de sergileneceğini dile getiren Bakırcı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kral Tepesi’ne geziler düzenleyerek bölgenin tarihi güzelliklerini konuklarla buluşturacaklarını kaydetti.

Bölge gastronomisinin de tanıtılacağını söyleyen Bakırcı, “İskele bölgesi bizim için bir bütündür. Kardeş İskele Belediyemiz ile birlikte festivali düzenlememiz bizim için ayrı bir değerdir. Toplumsal barış ve huzura hepimizin birlikte sahip çıkması ayrıca önemlidir. Buradan tüm halkımızı, ülkemizde bulunan turistlerimizi ve misafirlerimizi davet ediyoruz” dedi.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kaleburnu’nun İskele ilçesinin kıymetli köylerinden biri olduğunu söyleyerek, “Özellikle arkeolojik anlamda birçok tarihi eserimizin çıktığı, dünyanın insanının ve arkeoloğunun gözünün üzerinde olduğu bir yer olması bizim için ayrıca önemli.” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, festivalin geçen yıldan daha da güzel olması için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, “Çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Bu vesileyle güneşin en güzel doğduğu Karpaz’ımızın Kaleburnu’nda buluşmak istiyoruz” diye konuştu.

-Canaltay

Festival komitesi üyesi, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da Kaleburnu köyüne ve bölgede ortaya çıkarılan eserlere sahip çıkmaya çalıştıklarını, köyde bir müze açılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

-Toroslu

Festival komitesi üyelerinden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, organizasyonun emek ve özveri gerektirdiğini söyleyerek, köyde festival düzenlenmesine öncülük eden isimlerden İsmet Medi’yi rahmet ve saygıyla andı.İki belediye arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Toroslu, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

-Yeşilbulut

Kaleburnu Köyü Muhtarı Halil Yeşilbulut da herkesi festivale davet ederek, organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

-Gül

Festival komitesi üyelerinden Kemal Gül ise rahmetli İsmet Medi’nin festivalin köyde düzenlenmesine katkı sağladığını belirterek, “Güneşin en güzel doğduğu köy” olarak nitelendirdiği Kaleburnu’na herkesi davet etti.

-Festival programı

Festival, çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ana sahnede saat 10.00 açılış Korteji ve SEVDER Gençler Halk Dansları Gösterisi, 10.30’da açılış konuşmaları, 11.30’da YENDER Minik ve Küçükler Halk Dansları Gösterisi,  11.40’ta SEVDER Çocuk Halk Dansları Gösterisi, 11.50’de YENDER Master Halk Dansları Gösterisi,  12.15’te Erenköy Lisesi Flamenco Dans Grubu, 13.00’te Deniz Feneri konseri, 14.00’te SEVDER Dans ve Erenköy Jimnastik Grubu Gösterileri, 14.10’da YENDER Yıldız Halk Dansları Gösterisi  yer alacak. Retro Çalgıcıları konseri ise 14.20’de başlayacak. 

Festivalde yer alacak diğer etkinlikler şöyle:

“Kültürel ve tarihi geziler; 12.00 Anlatımlı Doğa Yürüyüşü ve Köy Gezisi, 15.00 anlatımlı doğa yürüyüşü ve köy gezisi 

Okul parkında; 11.00 Ayhatun Ateşin ve İzlerin Baskısı Kültürel Miras Baskı Atölyesi ve 14.00 İsmet Medi Anısına Tavla Turnuvası 

Kaleburnu Kültür Evi’nde Kemal Deveci Etnografya Evi açılışı, 11.30 ve 14.30 ‘Hayallarimi Yaşadım’ Kaleburnulu Kemal Deveci Belgeseli gösterimi 

Kral Tepesi Fısıldıyor Sergisi, DAÜ DAKMAR iş birliğiyle hazırlanan sergi festival alanında ziyaretçilere açık olacak.

Festival alanında; yerel yiyecek içecek stantları, el işi hediyelik ürünler standı, Kıbrıs Köşesi’nin yanı sıra süpürge yapımı, tabure yapımı ve hellim yapımı atölyeleri kurulacak.”

