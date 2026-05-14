Aziz Kaya ve Hüdaverdi Baykara CTP'nin Lefe Başkan adayı olmak için yarışacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke İlçesi, Lefke Belediyesi başkan adayının belirlenmesi için üyelerin katılımıyla seçim yapılacağını duyurdu.
Duyuruya göre, CTP’nin Lefke Belediyesi başkan aday adayları Aziz Kaya ile Hüdaverdi Baykara oldu.
Seçimin, 14 Mayıs Perşembe günü 19.00 ile 21.30 saatleri arasında CTP Lefke İlçe Binası’nda yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Lefke Belediyesi sınırları içerisinde kayıtlı tüm üyelerin oy kullanmaya davet edildiği ifade edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.