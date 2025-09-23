Lefke Belediye Başkanı Kaya’dan Özel Öğrencilere Anlamlı Ziyaret

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilere “Okula Hoşgeldin” hediyeleri takdim eden Kaya, çocukların sevincine ortak oldu.

Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kaya, burada yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerek, Lefke Belediyesi’nin her zaman öğrencilere ve eğitime destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Okul öğretmenleri ise gerçekleşen ziyaretin ve verilen hediyelerin öğrencilerin motivasyonuna önemli katkı sağladığını belirterek, Başkan Kaya’ya teşekkür etti.