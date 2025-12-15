Holguin iyi bir başlangıç yaptık

Holguin, üçlü görüşme ve yeni süreci değerlendirdi. BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, üçlü görüşme ve yeni süreci, Yenidüzen gazetesine değerlendirdi.

Holguin'İn açıklamalarından satır başları şöyle:



“Beş yıldan uzun bir süredir ilk kez, 11 Aralık’ta, iki lider arasında yüz yüze yapılan görüşmede, temel siyasi konular ele alındı.”

“Siyasi eşitlik temelinde bir çözüm taahhüdü, liderler tarafından 2020’den bu yana ortaya konmamıştı. Bu küçük bir başarı değildir.”

“Toplantının uzunluğu, görüşmenin ne kadar ayrıntılı olduğunun bir göstergesiydi.”

“Her ne kadar cesaret verici olsa da, iki lider arasındaki diyalog süreci henüz başlangıç aşamasındadır.”

“Kıbrıs halkına vermek istediğim ana mesaj, her iki liderin de bu önemli çabalarını aktif olarak desteklemeleri olacaktır.”

“Kıbrıs ve bölge, bir başka müzakere sürecinin daha başarısızlıkla sonuçlanmasını kaldıramaz.”

“Nihai basın bildirisinde, her iki lider de hedeflerinin, Kıbrıs meselesinin BM Güvenlik Konseyi’nin tanımladığı şekilde siyasi eşitlik temelinde çözüm olduğu konusunda mutabık kaldı.”

“Temmuz 2024’te, dönemin iki lideri arasında ortak zemin bulunmadığına dikkat çekmiştim. 11 Aralık’ta liderler, siyasi eşitlik konusunda aynı referans noktasıyla müzakerelere yönelik net bir yola geri dönme konusunda anlaşmaya vardı.”

Röportaj: Ödül Aşık Ülker - Yenidüzen