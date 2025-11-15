Hristodulidis Kıbrıs sorununda kalıcı çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu açıkladı.

Politis'te yer alan habere göre Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yeni Türk tarafı liderliğinin göreve gelmesiyle birlikte yapılacak yeni müzakerelerin hiçbir ön koşul veya şart olmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis, 15 Kasım 1983’te Türkiye ve dönemin Türk liderliği tarafından Kuzey Kıbrıs’ta yapılan tek taraflı “devlet ilanı”nın yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Cumhuriyeti’"nin bu “yasadışı bölünme girişimlerini” hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirtti. Açıklamada, bu girişimlerin Türk işgali ve adadaki devam eden askeri varlığın doğrudan sonucu olduğu ifade edildi.

Hristodulidis, yıl dönümünün, "Kıbrıs Cumhuriyeti"’nin işgalin yarattığı fiili durumu tersine çevirme ve mevcut statükoyu Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri doğrultusunda sonlandırma sorumluluğunu hatırlatması gerektiğini söyledi.

Rum lider, yeni Türk tarafı yönetiminin seçimle göreve gelmesinin ardından Kıbrıs sorununun nihai çözümüne yönelik müzakerelerin “ön koşulsuz” olarak yeniden başlaması umudunu dile getirdi. Hristodulidis, bu hedef doğrultusunda “yorulmadan” çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Seçiminden bu yana Hristodulidis’in, 2017’de kesilen müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlamasını sağlayacak koşulları yaratmak için büyük çaba gösterdiğini aktaran açıklamada, BM özel temsilcisinin atanması, Kıbrıs sorununa dair iki genişletilmiş konferansın düzenlenmesi ve AB tarafının özel temsilci ataması gibi girişimler hatırlatıldı. Ayrıca AB liderlerinin görüşmelerin yeniden başlatılması yönündeki net destek açıklamalarına da değinildi.