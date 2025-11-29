  • BIST 10898.7
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Nikos Hristodulidis: 1960 devletini değiştireceğiz

»
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “1960 devletini sözle değil eylemle değiştireceğiz.” dedi.
Nikos Hristodulidis: 1960 devletini değiştireceğiz

Haravgi’nin “Başkan Hristodulidis: 1960 devletini değiştireceğiz’ iddiasında” başlıklı haberine göre, Hristodulidis Rum Bakanlar Kurulu’nun Başsavcılık kararlarının denetimiyle ilgili yasayı onaylaması sebebiyle yaptığı açıklamada “1960 devletini sözle değil eylemle değiştiriyoruz.” dedi.

Reformların, hükümetinin ana önceliği olduğunu belirterek Hukuk ve Denetleme Dairesi, vergi reformu, öğretmenlerin değerlendirilmesi ve emeklilik reformuna atıf yapan Hristodulidis Kamu Hizmeti ile ilgili bir soruya karşılık reformun değerlendirilmekte olduğunu ve yerel yönetimlerde olduğu gibi düzeltmeler yapılacağını anlattı.

Hristodulidis “Hedef, devleti, 1960 mantığıyla değil modern şartlarla işletmek. Milletvekili seçimlerinden sonra yeni öneriler sunulacak. Bütün reformlar vatandaşın gündelik hayatının iyileştirilmesini hedefleyecek.” de dedi.

Gazete, Hristodulidis’in bu açıklamayı, Güney Kıbrıs’ta “yolsuzluğun zirve yaptığı, skandalların birbiri ardından ifşa olduğu, bağımsız kurumların bile birinci sınıf isimlerin de karışmasıyla kendi aralarında çatıştığı bir dönemde yaptığına” dikkat çekti.

