Türkiye ile yeni bir sürece hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye ile iş birliği çağrısı yaptı. Financial Times’a konuşan Hristodulidis, barışa yönelik yeni bir dönemin kapısını aralamak istediklerini söyledi.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ocak ayında devralacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı öncesinde Financial Times’a konuştu.

Hristodulidis, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs adasındaki gerginliğin ancak diyalog ve iş birliğiyle çözülebileceğine dikkat çekti.

 

“TÜRKİYE HER ZAMAN KOMŞUMUZ OLACAK, İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Hristodoulides, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenliğine ve AB ilkelerine saygı duyulması koşuluyla ekonomik bağlar ve güvenlik diyaloglarını da içerebilecek yeni iş birliği çerçevelerini araştırmaya açık olduğunu söyledi.

FT’ye verdiği demeçte, “AB-Türkiye ilişkilerine yaklaşımımızı değiştirdik. Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs’ın komşusu olacak, bu yüzden Avrupa Birliği’ne yakın bir komşuyu tercih ederim” diye ekledi.

 

“TÜRKİYE BÖLGEDE KİLİT BİR OYUNCU, KAPILARI KAPATMIYORUZ”

AB’nin Ankara ile yıllardır süren diplomatik çıkmazların ardından ilişkileri yeniden yapılandırılması yönünde daha çaba harcadıklarını vurguladı.

Hristodoulides Türkiye’nin bölgede kilit rol oynadığını belirterek ilişkileri yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirterek, “Daha yakın bir ortaklığa doğru ilerleyebileceğimize inanıyorum. Türkiye bölgede kilit bir oyuncu ve izolasyonun kimseye faydası yok. Ancak her türlü diyalog karşılıklı saygı ve AB hukuku temelinde olmalıdır. Kapıları kapatmıyoruz” dedi.

Ankara’daki Türk yetkililer olumlu ama temkinli bir şekilde yanıt verdi ve bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Atina ve Lefkoşa’dan yapıcı sesleri memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

 

TÜRKİYE’Yİ DAVET EDECEK

Ayrıca Ocak’tan itibaren altı ay süreyle Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanını veya Dışişleri bakanını gayrı resmî AB toplantılarına davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Hristodoulides ayrıca Güney Kıbrıs’ın İbrahim Anlaşmalarındaki rolüne değinerek, İsrail ve Yunanistan’ın da katılacağı olası üçlü enerji forumlarına işaret etti.

