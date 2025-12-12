CTP Genel Başkanı İncirli, Hahn ile görüştü

Görüşmede, Hahn’a Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi ile AB Kıbrıs Temsilciliği yetkilileri eşlik ederken, İncirli’ye ise CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros ile Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Armağan Candan eşlik etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından yürütülen çabalara ilişkin CTP’nin pozisyonu ve önerileri ele alındı. Ayrıca, AB Kıbrıs Özel Temsilcisinin bu sürece destek amacıyla atması gereken adımlar ile Avrupa Birliği ile ilişkiler değerlendirildi.