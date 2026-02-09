Sağlıkta Hekimler Grevde, Ektam'da İşçiler, Koop'da ise eksik maaş kaosu!

Hekimler Grevde: Kamu Sağlık Hizmetlerinde Eylem

Kıbrıs Türk Hekimler Birliği (Tıp-İş) üyesi hekimler, ağır çalışma koşulları, eksik kadrolar ve ödenmeyen ek mesai/nöbet ücretleri gibi sorunlara çözüm bulunmaması üzerine kamu sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünde grev yapıyor. Grevde acil servisler, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi gibi kritik hizmetler dışındaki birimler iş bırakmış durumda. 09 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Mağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapıldı. Tıp-İş grevi, Sağlık Bakanlığı ile somut adım atılmadığı gerekçesiyle sürdürüyor.

Sendika ayrıca aylarca ödenmeyen ek mesai ve nöbet ücretinin açık hak ihlali olduğunu belirterek hükümeti bu ödemeleri derhal yapmaya çağırdı.

Ektam’da İşçiler Grev ve Direnişte



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanları, sendikal hak ihlali, iş güvencesi eksikliği ve yasal haklardan mahrum bırakılma iddialarına karşı 24 saatlik grev başlattı. Çalışanlar, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkı talebiyle eylemlerini sürdürüyor ve yönetimin bu süreçte baskı yapıldığını, zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalıştığını savunuyor.

Grev yalnızca eylemle sınırlı değil — işçiler fabrika önünde direniş nöbeti tutuyor, siyasi partiler ve sendikalardan dayanışma mesajları geliyor ve mücadele toplumsal bir boyut kazanıyor.

Ayrıca Çalışma Bakanlığı aracılığıyla grev sürecine yönelik görüşmeler yapılıyor; şirket temsilcilerinin katılımıyla toplantı planlandı ve ara verildi.

Koop’ta Maaş Krizi ve Grev Uyarısı

Koop-Sen (Kooperatif Görevlileri Sendikası) tarafından yapılan açıklamada, Koop Bank ve iştiraklerinde çalışanlara 13’üncü maaşların eksik ödendiği belirtildi. Yönetim kurullarının, maaşın eksik kısmını ödeme sözü vermesine rağmen bu taahhüt yerine getirilmedi.

Bunun sonucunda grev uyarısı verildi ve işçilerle sendika yöneticileri arasında gerginlik devam ediyor. Bu gelişme Koop’ta ücret/özlük hakları konusunda süregelen gerilimleri yeniden gündeme taşıdı