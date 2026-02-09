  • BIST 12433.5
26 Nisan'da erken seçim önerisine meclisten onay çıkmadı

26 Nisan’da erken seçim önerisine meclisten onay çıkmadı
26 Nisan’da erken seçim önerisine meclisten onay çıkmadı

CTP ve bağımsız milletvekillerinin 26 Nisan’da erken seçim önerisi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. 19 vekil kabul oyu kullanırken, 26 vekil ret yönünde oy kullandı.

 

