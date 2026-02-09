26 Nisan’da erken seçim önerisine meclisten onay çıkmadı

CTP ve bağımsız milletvekillerinin 26 Nisan’da erken seçim önerisi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. 19 vekil kabul oyu kullanırken, 26 vekil ret yönünde oy kullandı.
CTP ve bağımsız milletvekillerinin 26 Nisan’da erken seçim önerisi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. 19 vekil kabul oyu kullanırken, 26 vekil ret yönünde oy kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.