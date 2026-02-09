Ektam Kıbrıs Ltd'de grev devam ediyor, Çalışma Bakanlığı devreye girecek mi?

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası’nın, Ektam Kıbrıs Ltd. Çalışanları ile başlatmış olduğu 24 saatlik grev bugün de fabrika önünde devam ediyor.
Devam eden grevde uzlaşı için Çalışma Bakanlığı devreye girecek mi?
