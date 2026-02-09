  • BIST 12433.5
  • Altın 7024.19
  • Dolar 43.5908
  • Euro 51.7352
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Asu Bağseven’in BIOMORPHS Sergisi Girne’de Açıldı

» »
BIOMORPHS başlıklı kişisel sergisi, 30 Ocak Cuma akşamı gerçekleştirilen açılış kokteyliyle Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda sanatseverlere kapılarını açtı.
Asu Bağseven’in BIOMORPHS Sergisi Girne’de Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü mezunlarından Asu Bağseven’in mezuniyet projesi kapsamında hazırladığı BIOMORPHS başlıklı kişisel sergisi, 30 Ocak Cuma akşamı gerçekleştirilen açılış kokteyliyle Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda sanatseverlere kapılarını açtı.

 

Sergi, insan bedeni ile doğal dünya arasındaki biyomorfolojik ilişkileri odağına alıyor. Bağseven, insan anatomisi ile kökler, kabuklar, dokular ve kemik yapıları arasında kurduğu görsel ve kavramsal bağlar üzerinden yaşamın ortak bir maddesel kökene dayandığını vurguluyor.

 

Resim, heykel ve yerleştirme disiplinlerini bir araya getiren BIOMORPHS, beden ile çevre arasındaki sınırların geçirgenliğini sorgulayan hibrit formlar aracılığıyla izleyiciyi mekânla kurulan bedensel bir ilişkiye davet ediyor. Sergi, “topofili” kavramı üzerinden, izleyicinin kendi varlığını içinde bulunduğu mekân ve ekosistemle birlikte düşünmesini amaçlıyor.

 

Asu Bağseven’in mezuniyet sergisi BIOMORPHS, Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda 7 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

arucad-mezunu-asu-bagseven’in-biomorphs-sergisi-girne’de-acildi2.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Batıbeniz’in yeni sergisi “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” ARUCAD Art Space’te25 Aralık 2025 Perşembe 11:19
  • Uzman, Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Kamu Alımları Alanında Yürütülen Projede ARUCAD’ı Temsilen Görev Alıyor22 Aralık 2025 Pazartesi 17:23
  • ARUCAD’da Empati Atölyesi Gerçekleştirildi19 Aralık 2025 Cuma 18:54
  • ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’ndan Kapsayıcı Eğitim Odaklı Konferans17 Aralık 2025 Çarşamba 17:17
  • ARUCAD 5. Eğitim Çalıştayı yapıldı14 Aralık 2025 Pazar 17:56
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Uluslararası Kalite Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Yer Aldı30 Kasım 2025 Pazar 12:37
  • Mike Berg’in “Innocent of Theory” Sergisi Art Rooms’ta Açılıyor27 Kasım 2025 Perşembe 13:20
  • 7. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi, ARUCAD’da Gerçekleşti27 Kasım 2025 Perşembe 12:06
  • ARUCAD Öğrencilerinin Eserleri Bakü’de Sergilendi25 Kasım 2025 Salı 15:29
  • ARUCAD 6. Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti23 Kasım 2025 Pazar 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti