Asu Bağseven’in BIOMORPHS Sergisi Girne’de Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü mezunlarından Asu Bağseven’in mezuniyet projesi kapsamında hazırladığı BIOMORPHS başlıklı kişisel sergisi, 30 Ocak Cuma akşamı gerçekleştirilen açılış kokteyliyle Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda sanatseverlere kapılarını açtı.

Sergi, insan bedeni ile doğal dünya arasındaki biyomorfolojik ilişkileri odağına alıyor. Bağseven, insan anatomisi ile kökler, kabuklar, dokular ve kemik yapıları arasında kurduğu görsel ve kavramsal bağlar üzerinden yaşamın ortak bir maddesel kökene dayandığını vurguluyor.

Resim, heykel ve yerleştirme disiplinlerini bir araya getiren BIOMORPHS, beden ile çevre arasındaki sınırların geçirgenliğini sorgulayan hibrit formlar aracılığıyla izleyiciyi mekânla kurulan bedensel bir ilişkiye davet ediyor. Sergi, “topofili” kavramı üzerinden, izleyicinin kendi varlığını içinde bulunduğu mekân ve ekosistemle birlikte düşünmesini amaçlıyor.

Asu Bağseven’in mezuniyet sergisi BIOMORPHS, Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda 7 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.