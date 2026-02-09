  • BIST 12433.5
  • Altın 7024.19
  • Dolar 43.5908
  • Euro 51.7352
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Dinçyürek doktorları hedefe koydu! "750 Bin TL alıp çalışmadıklarını ima etti!"

» »
Sağlık Bakanı Dinçyürek: Doktor Maaşlarını Açıkladı, “Tam Mesai” Tartışması Derinleşti
Dinçyürek doktorları hedefe koydu! "750 Bin TL alıp çalışmadıklarını ima etti!"

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, kamuoyunda tartışmalara yol açan tam mesai uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, kamu hekimlerinin aldığı maaşları da kamuoyuyla paylaştı.

Dinçyürek, bazı doktorların yüksek maaş almalarına rağmen yeterli düzeyde çalışmadığını ima eden ifadeler kullanırken, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu savundu. Bakan, kamuda hizmet veren hekimlerin maaşlarının ciddi rakamlara ulaştığını belirterek, buna karşın tam mesaiye uyum konusunda sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Açıklamalar, sağlık çalışanları arasında tepkiyle karşılanırken, sendikalar ve meslek örgütleri Bakan’ın söylemlerinin hekimleri hedef gösterdiğini savundu. Tartışmanın önümüzdeki günlerde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden Numil markalı ürünler için vatandaşlara çağrı26 Ocak 2026 Pazartesi 09:38
  • Karabiber ve zeytinyağı gıdaları nasıl daha besleyici hale getiriyor?25 Ocak 2026 Pazar 16:53
  • Hakan Dinçyürek: Sağlıkta tam mesai Şubat ayından itibaren başlıyor22 Ocak 2026 Perşembe 11:55
  • Aziz Sancar’dan beyin kanseri için umut veren yeni tedavi yöntemi13 Ocak 2026 Salı 10:11
  • Araştırma: Beyin sağlığı için en iyi gıdalar12 Ocak 2026 Pazartesi 17:09
  • Bir bardak portakal suyunun şaşırtıcı faydaları11 Ocak 2026 Pazar 21:41
  • Bağırsak sağlığı için beş ipucu11 Ocak 2026 Pazar 20:52
  • Araştırma: Zayıflama iğnesi kullananlar, bıraktıklarında yaklaşık 2 yıl içinde eski kilolarına geri dönüyor08 Ocak 2026 Perşembe 18:54
  • Haftalık gıda denetimi: 4 üründe limit üstü pestisit tespit edildi28 Aralık 2025 Pazar 17:37
  • Öksürüğe ne iyi gelir, nelerden kaçınmak gerekir?17 Aralık 2025 Çarşamba 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti