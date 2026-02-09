Dinçyürek doktorları hedefe koydu! "750 Bin TL alıp çalışmadıklarını ima etti!"

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, kamuoyunda tartışmalara yol açan tam mesai uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, kamu hekimlerinin aldığı maaşları da kamuoyuyla paylaştı.
Dinçyürek, bazı doktorların yüksek maaş almalarına rağmen yeterli düzeyde çalışmadığını ima eden ifadeler kullanırken, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu savundu. Bakan, kamuda hizmet veren hekimlerin maaşlarının ciddi rakamlara ulaştığını belirterek, buna karşın tam mesaiye uyum konusunda sorunlar yaşandığını ileri sürdü.
Açıklamalar, sağlık çalışanları arasında tepkiyle karşılanırken, sendikalar ve meslek örgütleri Bakan’ın söylemlerinin hekimleri hedef gösterdiğini savundu. Tartışmanın önümüzdeki günlerde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.
