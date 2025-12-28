  • BIST 11294.37
Haftalık gıda denetimi: 4 üründe limit üstü pestisit tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 19–25 Aralık 2025 tarihleri arasında yaptığı analizlerde, ithal ve yerli ürünlerden alınan 80 numunenin 4’ünde limit üzerinde bitki koruma ürünü tespit edilirken, ürünler iade, imha ve hasat durdurma işlemlerine tabi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 19-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal Ürünlerde: 56 numunenin, 54’ ü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanıldı.

Onbaşı İşl. Ltd.‘ ye ait Kivi de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Halil Kasap Paz. Ltd.‘ ye ait Çilek de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli Ürünlerde: 24 numunenin 22’ si temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanıldı.

Hüseyin Özbeyli’ ye ait Dolmalık Biber ve Yeşil Çarli Biber de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu..

 

