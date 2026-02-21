Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son bir haftada yapılan gıda denetim analizlerinde, yerli mandalina, çilek, biberde limit üstü bitki koruma ürünü; salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerde 35 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 25 numunenin 20’sinin temiz olduğu, dört numunede limit üstü bitki koruma ürüne, bir numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanıldığı belirtildi.

Güzelyurt sakini Hüseyin Saldam ile Doğancı köyü sakini Gökan Savaroğlu’na ait Mandora Mandalinada, Yıldırım köyü sakini Yonca Aksoy’a ait çilekte ve Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakini Bekir Cura’ya ait salatalıkta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek ürün imha edildi.