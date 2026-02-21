  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

Mandalina, çilek, biberde limit üstü bitki koruma ürünü

» »
Salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
Mandalina, çilek, biberde limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son bir haftada yapılan gıda denetim analizlerinde, yerli mandalina, çilek, biberde limit üstü bitki koruma ürünü; salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerde 35 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 25 numunenin 20’sinin temiz olduğu, dört numunede limit üstü bitki koruma ürüne, bir numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanıldığı belirtildi.

Güzelyurt sakini Hüseyin Saldam ile Doğancı köyü sakini Gökan Savaroğlu’na ait Mandora Mandalinada, Yıldırım köyü sakini Yonca Aksoy’a ait çilekte ve Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakini Bekir Cura’ya ait salatalıkta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek ürün imha edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sigarayı Bırakma Polikliniği 17 Şubat’ta Hizmete Başlayacak12 Şubat 2026 Perşembe 09:34
  • Dinçyürek doktorları hedefe koydu! "750 Bin TL alıp çalışmadıklarını ima etti!"09 Şubat 2026 Pazartesi 11:52
  • Hekimler 140 Bin TL'ye çalışıyor09 Şubat 2026 Pazartesi 11:45
  • Hekimler bugün de grevde09 Şubat 2026 Pazartesi 09:59
  • O ürünler geri çağrıldı08 Şubat 2026 Pazar 10:58
  • HPV Aşısı Uygulaması Duyurusu26 Ocak 2026 Pazartesi 12:53
  • Hindistan Nipah virüsünü kontrol için harekete geçti26 Ocak 2026 Pazartesi 10:24
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden Numil markalı ürünler için vatandaşlara çağrı26 Ocak 2026 Pazartesi 09:38
  • Karabiber ve zeytinyağı gıdaları nasıl daha besleyici hale getiriyor?25 Ocak 2026 Pazar 16:53
  • Hakan Dinçyürek: Sağlıkta tam mesai Şubat ayından itibaren başlıyor22 Ocak 2026 Perşembe 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti