Tansuğ: "Fiber protokolünde kesinleşmiş mutabakat yok"

nternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkanı Olgu Tansuğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Telekom tarafından gerçekleştirilmesi planlanan fiber dönüşüm protokolüne ilişkin sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.
Tansuğ, müzakerelerin devam ettiğini ve imzaya hazır herhangi bir metnin bulunmadığını vurguladı.

“KKTC’de Türk Telekom tarafından gerçekleştirilmesi planlanan fiber dönüşüm protokolüne ilişkin süreç; Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu nezdinde, Türk Telekom yetkilileri, ilgili kurum temsilcileri, Tel-Sen, KKTC Telekomünikasyon Dairesi Müdürü, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin katılımıyla yürütülmektedir.

18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen son toplantının ardından, basına yansıyan farklı değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu toplantıda, internet servis sağlayıcılarının hukuki ve sektörel hassasiyetleri; önceki toplantılarda defalarca açık ve net biçimde ifade edildiği üzere, bir kez daha kapsamlı şekilde ortaya konmuştur. Mevcut protokol metnine ilişkin çekinceler ayrıntılı biçimde yeniden dile getirilmiş; sektörün teknik mimarisi, saha gerçeklikleri ve operasyonel sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

Türk Telekom yetkilileri, iletilen tüm hassasiyet ve taleplerin Türkiye’deki üst yönetimlerine aktarılacağını ifade etmişlerdir. Ancak bir anlaşmadan söz edilebilmesi için yalnızca görüş alışverişi yeterli değildir. Hukuki olarak yetkili mercilerin açık onayı gerekmekte olup, yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak geri bildirimler ve muhtemel yeni düzenlemeler doğrultusunda sürecin yeniden ele alınması gerekecektir. Bu aşamada imzaya hazır herhangi bir metin bulunmamakta olup, kesinleşmiş bir mutabakattan söz edilmesi mümkün değildir. Müzakereler devam etmektedir.

Ayrıca protokolün tüm maddeleri, anayasal çerçeveye ve yürürlükteki mevzuata tam uyumlu hâle getirilmeden herhangi bir sonuca varılması söz konusu olamaz. Masada bulunan tüm taraflar gibi Türk Telekom yetkilileri de hukuki sürecin hassasiyetinin farkındadır. Unutulmamalıdır ki söz konusu olan 25 yıllık bir protokoldür ve bu düzenlemenin ekonomik, hukuki ve sektörel sonuçlarını bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Bu nedenle böylesine uzun vadeli ve bağlayıcı bir düzenlemenin sağlam, dengeli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulması zorunludur.

İnternet Servis Sağlayıcıları olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki fiber altyapı yatırımına karşı değiliz. Ülkemizin güçlü, hızlı ve güvenli bir iletişim altyapısına kavuşması ortak hedefimizdir. Ancak bu sürecin; anayasal zemine, rekabet hukukuna ve sektörün teknik ile operasyonel gerçekliklerine tam uyumlu bir yapıda sonuçlanması konusunda kararlıyız. Uzun vadeli ve bağlayıcı bir protokolün sağlam bir hukuki temele dayanmaması hâlinde sürdürülebilir olması mümkün değildir.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği olarak sürecin; şeffaf, anayasal zemine ve yürürlükteki mevzuata tam uyumlu, sektörün geleceğini güvence altına alan bir çerçevede sonuçlanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

