İskele'de fırın ve pastaneler denetlendi

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Ramazan Ayı dolayısıyla rutin denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle ekmek ve unlu mamul üretimi yapan fırın ve pastaneler mercek altına alındı.
İskele'de fırın ve pastaneler denetlendi

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Ramazan Ayı dolayısıyla rutin denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle ekmek ve unlu mamul üretimi yapan fırın ve pastaneler mercek altına alındı.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, personel hijyeni, gıda muhafaza şartları ve çalışanların sağlık karneleri titizlikle kontrol ediliyor.

Halk sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, vatandaşların Ramazan Ayı boyunca güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimler aralıksız devam edecek.

