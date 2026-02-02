Yeşil Barış Hareketi: İskele’de denize sıfır 21 dönüm orman rant uğruna yok ediliyor

İskele’de denize sıfır 21 dönümlük orman alanının imar planına aykırı şekilde kiralandığını, planlama onayı ve inşaat ruhsatı verilmesine rağmen ağaç kesiminin yasak olduğu sahada yaklaşık 10 dönümlük ormanın tamamen söküldüğünü ifade etti.

Yeşil Barış Hareketi, İskele’de denize sıfır konumda bulunan 21 dönümlük orman arazisinin rant uğruna tahrip edildiğini iddia etti.

Hareketten yapılan açıklamada, söz konusu orman alanının dönümü 40 dolardan, yıllık 840 dolar bedelle Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından 10 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, İmar Planı’na göre bu orman sahalarının ormancılık dışında tüm faaliyetlere kapalı olduğu vurgulanarak, buna rağmen Şehir Planlama Dairesi’nin yapılacak projeye planlama onayı verdiği kaydedildi.

Yeşil Barış Hareketi, İskele Belediyesi’nin de geri durmayarak inşaat ruhsatı verdiğine dikkat çekti.

Orman Dairesi’ne göre kiralanan alanda ağaç kesiminin yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, buna karşın şu ana kadar yaklaşık 10 dönümlük orman alanının tamamen söküldüğü ifade edildi.

Bölgede büyük bir isyan olduğunu belirten Yeşil Barış Hareketi, kamu kaynaklarının ve kamu yararının hiçe sayıldığını savunarak, “Kamu yararı kimin umurunda? Hele ki ağaçların bir dili olsa da konuşsa” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yeniden mahkeme yollarının göründüğü belirtilirken, yaşananların “rant düzeni” olarak nitelendirildiği ve bu durumun kamuoyu ile paylaşılmasının bir sorumluluk olduğu vurgulandı.