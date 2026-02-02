  • BIST 12433.5
  • Altın 6673.18
  • Dolar 43.4857
  • Euro 51.624
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaya geçişlerine "deneme" amaçlı açıldı

Yeşil Barış Hareketi: İskele’de denize sıfır 21 dönüm orman rant uğruna yok ediliyor

» »
İskele’de denize sıfır 21 dönümlük orman alanının imar planına aykırı şekilde kiralandığını, planlama onayı ve inşaat ruhsatı verilmesine rağmen ağaç kesiminin yasak olduğu sahada yaklaşık 10 dönümlük ormanın tamamen söküldüğünü ifade etti.
Yeşil Barış Hareketi: İskele’de denize sıfır 21 dönüm orman rant uğruna yok ediliyor

Yeşil Barış Hareketi, İskele’de denize sıfır konumda bulunan 21 dönümlük orman arazisinin rant uğruna tahrip edildiğini iddia etti.

Hareketten yapılan açıklamada, söz konusu orman alanının dönümü 40 dolardan, yıllık 840 dolar bedelle Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından 10 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, İmar Planı’na göre bu orman sahalarının ormancılık dışında tüm faaliyetlere kapalı olduğu vurgulanarak, buna rağmen Şehir Planlama Dairesi’nin yapılacak projeye planlama onayı verdiği kaydedildi.

Yeşil Barış Hareketi, İskele Belediyesi’nin de geri durmayarak inşaat ruhsatı verdiğine dikkat çekti.

Orman Dairesi’ne göre kiralanan alanda ağaç kesiminin yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, buna karşın şu ana kadar yaklaşık 10 dönümlük orman alanının tamamen söküldüğü ifade edildi.

Bölgede büyük bir isyan olduğunu belirten Yeşil Barış Hareketi, kamu kaynaklarının ve kamu yararının hiçe sayıldığını savunarak, “Kamu yararı kimin umurunda? Hele ki ağaçların bir dili olsa da konuşsa” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yeniden mahkeme yollarının göründüğü belirtilirken, yaşananların “rant düzeni” olarak nitelendirildiği ve bu durumun kamuoyu ile paylaşılmasının bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi’nden öğrencilere yeni yıl hediyesi31 Aralık 2025 Çarşamba 14:48
  • Dipkarpaz’da “Aile Parkı” projesinde sona yaklaşıldı31 Aralık 2025 Çarşamba 14:47
  • İskele Belediyesi personeli yeni yıl yemeğinde bir araya geldi27 Aralık 2025 Cumartesi 17:48
  • İskele'de Noel etkinliği... Buz gibi havada denize girdiler25 Aralık 2025 Perşembe 13:26
  • Pamuklu Sanat Atölyesi’nde yılbaşına özel üretim25 Aralık 2025 Perşembe 13:18
  • İskele’de Yılbaşı Öncesi Kapsamlı Çevre ve Sağlık Denetimi25 Aralık 2025 Perşembe 13:07
  • Erhürman, İskele bölgesine ziyaret gerçekleştirdi24 Aralık 2025 Çarşamba 15:42
  • Erhürman, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti23 Aralık 2025 Salı 09:19
  • İskele'deki “5 Kıbrıslı Rum” davasında dosya kapandı: Hapis yok, 112 bin TL para cezası22 Aralık 2025 Pazartesi 15:51
  • İskele’de elektrik kesintisi18 Aralık 2025 Perşembe 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti