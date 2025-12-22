  • BIST 11341.29
İskele'deki "5 Kıbrıslı Rum" davasında dosya kapandı: Hapis yok, 112 bin TL para cezası
İskele'deki “5 Kıbrıslı Rum” davasında dosya kapandı: Hapis yok, 112 bin TL para cezası

Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan taşınmazlarla ilgili araştırma yaptığı gerekçesiyle yargılanan 60 yaşındaki Kıbrıslı Rum Annie Kiprianu hakkında karar açıklandı. İskele Kaza Mahkemesi, Kiprianu’yu “Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali” ve “Kişisel Verilerin Korunması Yasasını İhlal” suçlarından toplam 112 bin TL para cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, sanık hakkında hürriyeti bağlayıcı herhangi bir cezaya hükmetmezken, “Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali” suçundan 100 bin TL, “Kişisel Verilerin İhlali” suçundan ise 12 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Haziran ayından bu yana kamuoyunda “5 Kıbrıslı Rum” davası olarak bilinen yargı süreci de bu kararla birlikte sona ermiş oldu.

Kiprianu’nun hapis cezası almaması, Kuzey Kıbrıs’a giriş çıkışlarında herhangi bir engelle karşılaşmayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan dosyada yer alan diğer dört Kıbrıslı Rum hakkındaki suçlamalar, daha önce savcılık tarafından geri çekilmişti.

Söz konusu beş kişi, süreç boyunca hem Askeri Mahkeme hem de İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

