  • BIST 12433.5
  • Altın 6941.19
  • Dolar 43.3551
  • Euro 51.2654
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

İskele’de Elektronik Sigara Tütünü ve Alkollü İçki Hırsızlığı: 6 Tutuklama

» »
İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.K. (E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton elektronik sigara tütünü kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu tespit edilerek emare olarak a
İskele’de Elektronik Sigara Tütünü ve Alkollü İçki Hırsızlığı: 6 Tutuklama

23 Ocak 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında İskele’de bir site içerisinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.K. (E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton elektronik sigara tütünü kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Ekim 2025 – 22 Ocak 2026 tarihleri arasında M.K.’nin İskele’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalıştığı dönemde, F.Ö. (E-25) ve A.Ö. (E-23) ile birlikte market içerisinde satışa sunulan 160 karton elektronik sigara tütünü ile 20 şişe alkollü içkiyi, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen Z.F. (E-26), O.Ö. (E-25) ve A.B. (E-21) de tespit edilerek tutuklandı. Şahısların ikametgahlarında ve kullanımındaki araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 100 karton elektronik sigara tütünü ile 10 şişe alkollü içki bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Noel etkinliği... Buz gibi havada denize girdiler25 Aralık 2025 Perşembe 13:26
  • Pamuklu Sanat Atölyesi’nde yılbaşına özel üretim25 Aralık 2025 Perşembe 13:18
  • İskele’de Yılbaşı Öncesi Kapsamlı Çevre ve Sağlık Denetimi25 Aralık 2025 Perşembe 13:07
  • Erhürman, İskele bölgesine ziyaret gerçekleştirdi24 Aralık 2025 Çarşamba 15:42
  • Erhürman, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti23 Aralık 2025 Salı 09:19
  • İskele'deki “5 Kıbrıslı Rum” davasında dosya kapandı: Hapis yok, 112 bin TL para cezası22 Aralık 2025 Pazartesi 15:51
  • İskele’de elektrik kesintisi18 Aralık 2025 Perşembe 09:58
  • “Şap hastalığı sadece hayvanı değil, üreticinin geleceğini vuruyor”15 Aralık 2025 Pazartesi 10:57
  • Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığına Karşı Önlemler Alındı14 Aralık 2025 Pazar 21:46
  • İskele Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığı Şüphesi: Bakanlıktan Acil Tedbirler14 Aralık 2025 Pazar 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti