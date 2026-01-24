İskele’de Elektronik Sigara Tütünü ve Alkollü İçki Hırsızlığı: 6 Tutuklama

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.K. (E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton elektronik sigara tütünü kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu tespit edilerek emare olarak a

23 Ocak 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında İskele’de bir site içerisinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.K. (E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton elektronik sigara tütünü kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Ekim 2025 – 22 Ocak 2026 tarihleri arasında M.K.’nin İskele’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalıştığı dönemde, F.Ö. (E-25) ve A.Ö. (E-23) ile birlikte market içerisinde satışa sunulan 160 karton elektronik sigara tütünü ile 20 şişe alkollü içkiyi, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen Z.F. (E-26), O.Ö. (E-25) ve A.B. (E-21) de tespit edilerek tutuklandı. Şahısların ikametgahlarında ve kullanımındaki araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 100 karton elektronik sigara tütünü ile 10 şişe alkollü içki bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.