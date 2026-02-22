  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

İskele’de “Dur” İhtarına Uymayan Sürücü Tutuklandı

» »
İskele’de Trafik Ekiplerinin “dur” emrine uymayan sürücü, yürütülen ileri soruşturma sonucu tespit edilerek tutuklandı.
İskele’de “Dur” İhtarına Uymayan Sürücü Tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 22 Şubat 2026 tarihinde saat 07.00 sıralarında, İskele’de M.A. (K-47) kullanımındaki araç ile Trafik Ekiplerinin dur emrine uyulmadı.

Olayın ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu sürücü ve araç tespit edildi.

Araçta yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda el dedektörü bulundurulduğu belirlenerek söz konusu cihaz emare olarak alındı.

M.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirild

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Ünal Üstel İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışına katıldı ve konuşma yaptı13 Şubat 2026 Cuma 18:52
  • Ünal Üstel İskele pazar yerini açtı13 Şubat 2026 Cuma 14:20
  • Kapalı Pazar yeri "Resmen" açıılyor12 Şubat 2026 Perşembe 18:50
  • CTP Gençlik Örgütü: İskele’de ağaç kesimi yasaklı arazide inşaat izni verildi, 10 dönüm alan tahrip edildi!11 Şubat 2026 Çarşamba 09:56
  • İskele'de alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı!09 Şubat 2026 Pazartesi 10:01
  • İskele Gençlik Derneği: Yetkililer hesap vermeli07 Şubat 2026 Cumartesi 11:29
  • İskele'de ormana inşaat durduruldu!04 Şubat 2026 Çarşamba 11:29
  • Kürşat: Yasalar kâğıt üzerinde kalmış, talan sınır tanımıyor!03 Şubat 2026 Salı 15:20
  • İskele'de Orman Talanına Dur Denmeli! Kira Sözleşmesi Derhal İptal Edilmelidir03 Şubat 2026 Salı 09:53
  • Yeşil Barış Hareketi: İskele’de denize sıfır 21 dönüm orman rant uğruna yok ediliyor02 Şubat 2026 Pazartesi 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti