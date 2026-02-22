KTÖS, Fiber Optik Yasa Tasarısı'na karşı yarın iki okulda grev yapacağını açıkladı

  • BIST 12433.5
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın yeniden Cumhuriyet Meclisi gündemine olacak Fiber Optik Yasa Tasarısına karşı, Lefkoşa’da iki okulda grev yapacağını duyurdu.
KTÖS, Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ile 9 Eylül İlkokulu’nda, 08.00-12.40 ve 14.00-15.30 saatleri arasında grev yapacak; Meclis önündeki eyleme katılacak.

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, yazılı açıklamasında, tasarının halkın malının bir şirkete devrini öngördüğünü savunarak, “Halkın olana, halk adına sahip çıkmak için grevdeyiz.” dedi.

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile dayanışma içinde doğru söylemeye devam edeceklerini kaydeden Erilen, halkı toplumsal muhalefetin yanında durmaya ve mücadeleye destek vermeye çağırdı, yasa tasarısının Meclis tarafından geri çekilmesi talebinde bulundu.

