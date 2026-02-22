  • BIST 12433.5
Meclis "Fiber Optik Protokolü" için yeniden toplanacak

Meclis Genel Kurulu, yarın "Fiber Optik Protokolü" gündemiyle toplanacak.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yasama göreviyle saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul, TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam edecek.

Gündem de ayrıca, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.

