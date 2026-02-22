Üç Usta Oyuncu “Aşk Listesi” ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sahne Alacak

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile sanatın kalbi olmaya devam ediyor. Üstelik bu kez Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına. Türk tiyatrosunun usta isimleri Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi, ödüllü komedi oyunu Aşk Listesi ile 27 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak. Oyun, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahnelenecek.

Deneyimleri ve sahne enerjileriyle yıllardır izleyicinin beğenisini kazanan bu üç güçlü oyuncu, “Aşk Listesi”nde tempolu ve eğlenceli bir performansa imza atıyor. Oyun, ilk bakışta masum görünen ancak derin sorular barındıran bir fikirden yola çıkıyor: Hayalinizdeki insanın tüm özelliklerini seçme şansınız olsaydı, bir kâğıda neler yazardınız? Ve o kişi bir gün gerçekten karşınıza çıksa, onu tereddütsüz hayatınıza alabilir miydiniz? Bu sorular etrafında şekillenen hikaye, izleyiciyi hem güldürüyor hem de ilişkiler, beklentiler ve tesadüfler üzerine düşünmeye davet ediyor.

Toplam 110 dakika süren “Aşk Listesi”, sahnedeki enerjisi ve mizah diliyle iz bırakan yapımlar arasında yer alırken, 25’inci Direklerarası Seyirci Ödülleri kapsamında Yılın Komedi Yapımı ödülüne layık görülerek başarısını da taçlandırıyor. Oyun; keyifli bir tiyatro akşamı yaşamak ve anlamlı bir amaca destek olmak isteyen sanatseverler için kaçırılmayacak bir buluşma sunuyor.