Yakın Doğu Üniversitesi, kampüsündeki müzelerinde devlet okullarının öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.
Yenierenköy İlkokulu Öğrencileri Müzelerde Keşfe Çıktı!

Yakın Doğu Üniversitesi, kampüsündeki müzelerinde devlet okullarının öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Yenierenköy İlkokulu öğrencilerini de sanat, doğa, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren müze yolculuğunda eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, araştırmayı seven ve meraklı genç nesilleri ağırlamayı sürdürüyor. KKTC’de eğitim gören binlerce öğrenciyi misafir eden Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri bu kez Yenierenköy İlkokulu 5’inci sınıf öğrencilerini konuk etti. Öğretmenleri eşliğinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezen öğrenciler, keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Yenierenköy İlkokulu öğrencileri, müzelerde sergilenen eserler ve koleksiyonlar hakkında bilgi de aldı. Özellikle Kıbrıs Araba Müzesi’nde otomotiv tarihine ışık tutan klasik ve modern araçları yakından incelerken müzedeki oyuncak araba koleksiyonunu da büyük bir ilgiyle gezdi. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Gemi maketleri, cam eşya koleksiyonu ve kılıç koleksiyonu da en çok ilgi çeken koleksiyonlar oldu.

Gezinin bir diğer durağı ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi oldu. Tüm müzeleri büyük bir merakla ve heyecanla gezen öğrenciler; Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın doğa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı. 

