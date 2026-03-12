Lübnan'da gece boyunca yoğun saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırılarının başlıca hedefi olan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bölgelerin uzağında, Beyrut'un sahil şeridine düzenlenen saldırılarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ise İsrail'e onlarca roket fırlattı.

Şehrin dört bir yanında yoğun bombardıman yaşandı. Binlerce insanın yoğun saldırılar nedeniyle kaçtığı ve Hizbullah kalesi olarak görülen Beyrut'un güneyindeki Dahia bölgesinden şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Bazı hava saldırılarında, Beyrut'un diğer bölgeleri de hedef alındı. Bunlar arasında arasında şehrin sahil şeridindeki Ramlet al-Baida da yer alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir aracın doğrudan hedef alındığı bir saldırıda en az sekiz kişinin öldüğünü, insanların yardım etmek için toplandığı bölgede ikinci bir saldırının gerçekleştiğini ve daha fazla can kaybına yol açtığını bildirdi.

Çatışma nedeniyle Lübnan'ın evlerinden edilmiş yüzlerce insanın derme çatma barınaklarda kaldığı sahil şeridinde saldırıyla ilgili özel bir uyarı yapılmamıştı.

İsrail, Hizbullah'a karşı saldırılarını artırma tehdidinde bulunurken, örgüt, Hayfa ve İsrail'in kuzeyindeki diğer bölgelere 100'den fazla roket fırlattığını açıkladı.

Saldırının Hizbullah ve İran arasında koordineli bir operasyon olduğu ve savaşın başlamasından bu yana İsrail'e karşı ilk ortak eylem olduğu bildirildi.