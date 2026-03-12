  • BIST 12433.5
  • Altın 7326.06
  • Dolar 44.1043
  • Euro 51.1006
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran: 'Hürmüz Boğazı'ndan bir litre petrolün dahi geçmesine izin vermeyeceğiz'

Gözler TCMB'de: Faiz kararı bugün

»
Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.
Gözler TCMB'de: Faiz kararı bugün

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın ikinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan İran'a yönelik saldırıları kınadı, "Huzur ve istikrarın tarafındayız" dedi03 Mart 2026 Salı 20:18
  • Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı03 Mart 2026 Salı 09:03
  • Özgür Özel: Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanlar sadece ve sadece burada yaşayanlar!01 Mart 2026 Pazar 15:06
  • Üstel Erdoğan'ın doğum gününü kutladı...27 Şubat 2026 Cuma 09:15
  • Duruşma öncesi sürpriz gelişme: İmamoğlu'nun yargılandığı “çirkin” davası düştü26 Şubat 2026 Perşembe 09:16
  • AP'den Türkiye'ye çağrı: 'Vize serbestisi için adım atın'25 Şubat 2026 Çarşamba 18:09
  • Üstel Ankara'da25 Şubat 2026 Çarşamba 12:21
  • Balıkesir’de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu25 Şubat 2026 Çarşamba 09:45
  • Akdeniz'de deprem24 Şubat 2026 Salı 10:42
  • Rekabet Kurulu'ndan 2 banka hakkında soruşturma kararı24 Şubat 2026 Salı 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti