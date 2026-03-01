  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

Özgür Özel: Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz, İran'ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanlar sadece ve sadece burada yaşayanlar!

»
Bölgemizin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ve kuralları hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz.
Özgür Özel: Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanlar sadece ve sadece burada yaşayanlar!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz. İran’daki rejimin, baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların, sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunun altını çiziyoruz." dedi.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. Özel, "Filistin, Venezuela ve Grönland örneklerinde olduğu gibi, ABD ve İsrail’in, istediği her ülkeye müdahale edebileceği, kuvvet kullanarak rejim değiştirebileceği ve toprak elde edebileceği bir sistem kurmaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu cüretkarlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Özel'in paylaşımının tamamı şöyle:

"ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Komşumuz İran’a uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılan saldırılara karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla ve müzakere yöntemleriyle çözülmesini savunuyoruz. Partimizin son gelişmelere ilişkin tutumu nettir:

1)Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz.

2)Bölgemizin, ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ve kuralları hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz.

3)İran’daki rejimin, baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların, sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunun altını çiziyoruz.

4)Bölgemizin huzuru ve güvenliği, ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Burayı istikrarsızlaştıracak her türlü girişimin karşısındayız.

5)Cumhuriyet Halk Partisi olarak taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyor, bölge ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu, uluslararası hukuku hiçe sayan tüm müdahalelerin karşısında durmaya çağırıyoruz.

6)Bölgeye yayılacak bir savaş, geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır. Bu bağlamda tarafları bir an önce saldırıları durdurmaya ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz.

7)Filistin, Venezuela ve Grönland örneklerinde olduğu gibi, ABD ve İsrail’in, istediği her ülkeye müdahale edebileceği, kuvvet kullanarak rejim değiştirebileceği ve toprak elde edebileceği bir sistem kurmaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu cüretkarlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz."

