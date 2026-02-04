  • BIST 12433.5
  • Altın 7103.4
  • Dolar 43.4947
  • Euro 51.4898
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Grand İsias Otel davasında karar: 3 kamu görevlisine 10 yıl hapis; aileler kararı istinafa taşıyacak

»
72 kişinin hayatını kaybettiği davada, 3 kamu görevlisi “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iyi hâl indirimiyle 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı; 3 sanık beraat etti. Aileler kararı istinafa taşıyacak.
Grand İsias Otel davasında karar: 3 kamu görevlisine 10 yıl hapis; aileler kararı istinafa taşıyacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında ülkemizden öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yapıldığı 1993'te ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

3 KAMU GÖREVLİSİ SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Büro Şefi Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından, "sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri"ni lehlerine değerlendirerek iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, diğer sanıklar Yusuf Gül, Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş'un ise beraatine karar verdi.

"SANIKLARIN BİR ÇOĞUNUN ADIYAMAN İLİNDE İKAMET ETTİĞİNİN ANLAŞILMASI..."

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi 160 sayfalık gerekçeli kararda "olası kast", "taksir" ve "bilinçli taksir" değerlendirmesi yaptı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yasal düzenlemeler ile yüksek yargı kararları bağlamında somut olay ele alındığında; Adıyaman ilinin deprem haritasının yıllar içerisinde az riskli bölgeden yüksek riskli bölgeye doğru değişiklik göstermiş olması, Adıyaman ilinin de etkilendiği aynı gün içerisinde yaşanan 7.7 MW şiddetinde ve 7.6 MW şiddetindeki depremlerin büyüklüğü, bu büyüklükte depremin yakın tarihlerde Adıyaman ilinde yaşanmamış olması, sanıkların bir çoğunun Adıyaman ilinde ikamet ettiğinin anlaşılması ile yapıya ruhsat - yapı kullanım izni verilen tarihler ile deprem tarihi arasındaki zaman dilimi nazara alındığında sanıkların müsnet suça konu eylemlerini 'olursa olsun' veyahut sonucu kabullenerek 'olası kast'la hareket ederek gerçekleştirdiklerine ilişkin kesin bir kanaate varılamadığı ve bu bağlamda sanıkların suça konu eylemlerinin öngörülebilir mahiyette olan mevcut netice bakımından gerçekleşmeyeceğini umarak veyahut şanslarına güvenerek 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuştur."

Edinilen bilgiye göre, aileler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Avukat Seyhan Yıldırım’ın mal varlıklarına el konuldu25 Ocak 2026 Pazar 11:03
  • Uğur Mumcu, 33 yıl önce bugün katledildi24 Ocak 2026 Cumartesi 17:12
  • Gözler faiz kararında22 Ocak 2026 Perşembe 11:53
  • Hrant Dink cinayetinin 19. yılı: 'Adalet yerini bulmadı'19 Ocak 2026 Pazartesi 13:56
  • Dördüncü duruşma bugün19 Ocak 2026 Pazartesi 09:28
  • İsias Otel davasında kamu görevlileri 19 Ocak’ta hakim karşısında16 Ocak 2026 Cuma 19:09
  • Sıla Usar Ankara'da14 Ocak 2026 Çarşamba 14:31
  • İmamoğlu: 'Katılamadığım bir seçim, cumhurbaşkanının meşruiyetinin bittiği bir seçim olur'12 Ocak 2026 Pazartesi 15:28
  • Usta oyuncu Haldun Dormen entübe edildi: Haberi oğlu duyurdu12 Ocak 2026 Pazartesi 15:16
  • İstanbul'da okullar tatil edildi11 Ocak 2026 Pazar 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti