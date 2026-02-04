KOOP'da eksik maaş.. 11 Şubat'da grev gündemde

Koop-Sen'in Koopbank iştiraklerinde çalışanların maaşlarına TİS gereği yansıtılması gereken yüzde 21,66’lık HP oranının ödenmediğini açıklayarak yaptığı "11 Şubat'ta grev uyarısı" ardından ilgili bakanlığın geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı yazılı resmi uyarı yazısı yeniden gündeme geldi.

Yaşanan durumun açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu belirten Güröz, “10 Şubat Salı gününe kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemeler ve/veya eksik ödemeler tamamlanmadığı takdirde, 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren her üç iştirakimizde de süresiz greve gideceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.