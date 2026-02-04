  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

KOOP'da eksik maaş.. 11 Şubat'da grev gündemde

11 Şubat'ta grev uyarısı
KOOP'da eksik maaş.. 11 Şubat'da grev gündemde

Koop-Sen'in Koopbank iştiraklerinde çalışanların maaşlarına TİS gereği yansıtılması gereken yüzde 21,66’lık HP oranının ödenmediğini açıklayarak yaptığı "11 Şubat'ta grev uyarısı" ardından ilgili bakanlığın geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı yazılı resmi uyarı yazısı yeniden gündeme geldi.

Yaşanan durumun açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu belirten Güröz, “10 Şubat Salı gününe kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemeler ve/veya eksik ödemeler tamamlanmadığı takdirde, 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren her üç iştirakimizde de süresiz greve gideceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.

