Özçınar ile Harmancı Strasbourg’da toplantıya katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İzleme Komite toplantısına katıldı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Strasbourg kentinde dün gerçekleştirilen toplantıda, Monako’da Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı’nın izlenmesi, Karadağ’da da izleme sonrası süreç gündeme getirildi.

Toplantıda ayrıca, üye devletler Bulgaristan ve Ermenistan’daki yerel demokrasinin durumu ile Kosova, Estonya, Kuzey Makedonya, San Marino’daki yerel seçimlerin gözlem raporları ele alındı.

Gürcistan’a gerçekleştirilen bilgi toplama ziyareti, Türkiye’deki yerel demokrasiye ilişkin son gelişmeler, Ukrayna’da belediyeler ve bölgelerdeki mevcut durum, yerel ve bölgesel düzeyde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konuları görüşüldü.

Toplantı gündeminde ayrıca, 2026-2027 Çalışma Planı ve gelecekteki toplantılar da yer aldı.

