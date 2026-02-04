  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Kamu Hizmeti Komisyonu, TDP'yi ziyaret etti: Kamu istihdamı ve eğitim politikaları ele alındı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile yaptığı görüşmede kamu istihdamı, yerel iş gücünün güçlendirilmesi ve mesleki eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler’i ziyaret ederek Komisyon’un çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu ve KHK’nin 2025 yılı faaliyet raporunu sundu. Görüşmede TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Erman Yaylalı da yer aldı.

Verimli geçtiği ifade edilen görüşmede, kamu hizmeti genelinde tespit edilen hususlar, görüş ve öneriler ile karşılıklı beklentiler ele alındı. Geleceğe yönelik belirlenen çerçeveler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

TDP tarafı görüşmede, kamuda istihdamın önemli olmakla birlikte toplumda herkesin yöneldiği tek alan haline gelmesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Yerel iş gücünün güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve gençlerin üretken sektörlere yönlendirilmesinin öncelikli başlıklar arasında olduğu ifade edildi.

Kamu hizmetinde liyakat, eşitlik ve şeffaflık ilkelerinin korunmasının önemine işaret edilirken, ülke ekonomisinin dengeli gelişimi için kamu dışındaki alanlarda da nitelikli yerel istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

