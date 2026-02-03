Şahali: “Biz sizin ellerinizin kirli olduğunu düşünüyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin anayasa referandumu, erken seçim tartışmaları, yargı reformu ve kamu yönetimine ilişkin uygulamalarını sert ifadelerle eleştirdi. Şahali, hükümetin anayasa söylemini samimiyetsiz bulduğunu belirtirken, referandum gündeminin seçimden kaçma amacıyla ortaya konulduğunu savundu.

“Bu Ülke Tarihinin Anayasaya Aykırı En Fazla İcraat Yapan Hükümetisiniz”

Şahali, hükümetin hukukun üstünlüğü söylemiyle hareket ettiğini iddia ettiğini ancak uygulamaların bununla örtüşmediğini söyledi. Çıkarılan yasa gücünde kararnamelerin yarıdan fazlasının anayasaya aykırı olduğunu, geri kalanlarının ise anayasanın öngördüğü usullere uygun şekilde ele alınmadığını ifade etti.

Hükümetin Yüksek Adliye Kurulu’nun taleplerini gerekçe göstererek ani bir anayasa hassasiyeti geliştirdiğini savunan Şahali, bu tutumun gerçek bir anayasa bağlılığından değil, siyasi zorunluluktan kaynaklandığını dile getirdi.

“Bu Anayasa Referandumu Aşkı Seçimden Kaçmak İçin Zuhur Etti”

Şahali, Mayıs ayında referandum yapılacağı açıklamasının hükümet ortaklarını dahi şaşırttığını söyledi. Bu tarihten ne hükümet ortaklarının ne de Yüksek Adliye Kurulu’nun haberdar olduğunu ifade eden Şahali, referandum tarihinin ani biçimde gündeme getirilmesini inandırıcı bulmadığını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, Başbakan’ın işaret etmesiyle hareket eden bir parti olmadığını vurgulayan Şahali, partilerinin ele aldığı her konuda ciddiyet ve karşılıklı güven aradığını belirtti. Daha önce Meclis’ten oy birliğiyle geçen iki anayasa referandumunun halktan onay alamadığını hatırlatan Şahali, bu sonuçların nedenlerinin samimiyetle sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“Biz Sizin Ellerinizin Kirli Olduğunu Düşünüyoruz”

Şahali, geçmişte anayasa değişikliklerine Meclis’te destek verip, sonrasında bu değişikliklerin reddedilmesi için kampanya yürüten bir anlayışa güven duymanın mümkün olmadığını söyledi. El birliğiyle hareket etme çağrılarını samimi bulmadığını dile getiren Şahali, hükümetin anayasa ve referandum konularını siyasi manevra aracı haline getirdiğini savundu.

Hükümetin güvenilir olmadığını ve anayasa değişikliği sürecinin bu anlayışla yürütülemeyeceğini belirten Şahali, kamuoyunun bu sürece güvenmediğini ifade etti.

“Bu Koalisyon Kötülükte Uzlaşmış Bir Hükümettir”

Şahali, hükümetin üzerinde rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük ve suistimal iddialarının bulunduğunu ve bunların bir kısmının yargı önünde olduğunu söyledi. Asgari ücret, kamu yönetimi, ihaleler ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda hükümetin tercihlerini eleştiren Şahali, uygulamaların çalışanlar yerine belirli kesimlerin menfaatlerine hizmet ettiğini savundu.

Hükümetin istikrar söylemini reddeden Şahali, yapılan yatırımların hükümetin kendi icraatı gibi sunulmasını eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin hükümetlerden bağımsız olarak devam ettiğini ifade eden Şahali, bu ilişkilerin iç siyasette araçsallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Şahali, ülkede yaşanan çöküş, çürüme ve kokuşmuşluğun giderilmesinin yolunun seçimden geçtiğini belirterek, kararın Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu vurguladı. Referandumun ancak geniş bir uzlaşı ve iyi niyetle mümkün olabileceğini ifade eden Şahali, mevcut tabloda eksik olanın tam da bu iyi niyet olduğunu dile getirerek konuşmasını tamamladı.