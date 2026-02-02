Ünal Üstel: Yargı reformu için Mayıs’ta referandumu işaret etti

Başbakan Ünal Üstel, hiçbir zaman hiçbir şeyin arkasına saklanmadığını ve hiçbir soruyu da cevapsız bırakmadığını kaydederek, hükümet programında yazılan her şeyin yerine getirildiğini, hatta reformlarla fazlasını yaptıklarını belirtti ve "Erken seçim yok" dedi.

Üstel, sağlıkta yeni bir dönem başlattıklarını, bugün tam gün mesaiye geçildiğini, geçmişten gelen sorunları çözmek için çalıştıklarını da söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada yargı reformuna ilişkin değerlendirmesinde, Yüksek Mahkeme binasının yapımında sona yaklaşıldığını belirterek, bu sayede mahkemelerdeki fiziki sıkışıklığın giderileceğini söyledi. Yargı alanında hâlen 1925–1926 yıllarından kalan yasaların bulunduğuna dikkat çeken Üstel, Yüksek Mahkeme ve Barolar Birliği ile birlikte kapsamlı bir reform süreci yürütüldüğünü kaydetti.

Üstel, söz konusu reform çerçevesinde gerekli yasa değişikliklerinin Meclis’ten geçirileceğini ve Mayıs ayının ilk haftasında referanduma gidileceğini açıkladı. Bu süreç tamamlanmadan erken seçimin gündeme gelmesine karşı olduklarını ifade eden Üstel, önceliğin yargı reformunun hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

Erken seçim tartışmalarının sona erdiğini dile getiren Başbakan Üstel, sürecin Meclis’teki çoğunluk doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Üstel, 1991 yılından bu yana Cumhuriyet Meclisi’nde bulunduğunu belirterek, hiçbir zaman konuşmaların arkasına saklanmadıklarını söyledi. Dün ne söyledilerse bugün de, yarın da aynı çizgide olacaklarını ifade eden Üstel, bugüne kadar hiçbir konuşmayı cevapsız bırakmadıklarını kaydetti.

Kurdukları her hükümette halka ne söz verildiyse bunların tamamının yerine getirildiğini vurgulayan Üstel, hiçbir hükümet programında yer alan taahhüdün havada bırakılmadığını söyledi. Programlarda yazılanların eksiksiz şekilde hayata geçirildiğini belirten Üstel, fazlasının olduğunu ifade etti.

Üstel, istikrar sayesinde 2013’ten bugüne kadar kurulan hükümetlerde yarım kalan projelerin tamamlandığını, halkın ihtiyacı olan tüm projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.