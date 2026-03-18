Seçimin Eylül ayında yapılması bekleniyor

Genel seçimin, normal takvime göre 2027 yılının Ocak ayında yapılması gerekirken, yaklaşık 3-4 ay öne çekilerek gerçekleştirilmesi gündemde bulunuyor. Başbakan Ünal Üstel’in, geçmişte muhalefetin erken seçim çağrılarını reddettiği ancak “öne alınmış seçim” seçeneğine kapıyı açık bıraktığı biliniyor.

Eylül ayında seçim yapılması yönündeki değerlendirmelerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında da gündeme geldiği ve Yılmaz’ın bu yaklaşıma olumlu baktığı ifade ediliyor. Öte yandan, genel seçimin Aralık ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte gerçekleştirilmesi seçeneğinin, UBP içerisindeki değerlendirmeler sonucunda rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Eylül ayında seçim kararı alınması halinde, ülkede üç ay arayla iki ayrı seçim yapılacak. Buna göre, Eylül ayında milletvekilleri belirlenirken, Aralık ayında ise belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar seçilecek. Söz konusu iki seçimin ardından, yeni bir erken seçim kararı alınmaması durumunda, ülkede en az dört yıl boyunca seçim yapılmaması öngörülüyor.