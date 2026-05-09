CTP Genel Sekreteri Kişi: Yerel seçimler ile ilgili hazırlıklar hızlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Mayıs TV'de Meltem Sakin'in konuğu oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Kişi, hayat pahalılığı krizinin sorumlusunun kötü mali yönetim olduğunu belirterek CTP’nin gerçekçi ve uygulanabilir programıyla ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduğunu ifade etti. Özellikle yerel seçimlere dikkat çeken Kişi, CTP’li belediyelerin başarılı yönetimini ülke geneline yaymayı hedeflediklerini belirterek “Yerel seçimler ile ilgili hazırlıklar hızlanacak” dedi.

“CTP iktidarında gerekli düzeltmeler yapılacaktır”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, hükümetin Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda yaptığı değişikliğe ret oyu verdiğini ifade ederek “CTP’nin iradesi Genel Kurul’da verdiği ret oyu doğrultusundadır. CTP bu yasanın tümüne hayır oyunu kullanmıştır ve kararı budur” dedi. Meclis çalışmalarının bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Kişi, ilgili yasa düzenlemelerinin insan haklarına dair birçok olumlu içeriği barındırdığını dile getirdi. Kişi, “CTP iktidarında, sivil toplum örgütleri ile diyalog içerisinde değişiklikler ve gerekli düzenlemeler yapılacak, ve vicdanları rahatsız eden ilgili düzenleme düzeltecektir.” dedi.

“Sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri yol arkadaşlarımızdır”

Kişi, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin CTP’nin yol arkadaşı olduğunu ifade ederek “Eleştiriler bizim için çok değerlidir fakat yol arkadaşlığımızı zedelememek konusunda azami hassasiyeti hepimiz göstermeliyiz” dedi. Hükümetin yarattığı yönetim krizine karşı sendikaların, meslek gruplarının, ekonomik örgütlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Kişi “Birbirimizle çatışmamalıyız. Ana hedef Ünal Üstel hükümetini ve yarattığı düzeni değiştirmek olmalı” şeklinde konuştu.

“Hayat pahalılığı krizinin sorumlusu hükümetin kötü mali yönetimidir”

Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili tartışmalara da değinen CTP Genel Sekreteri Kişi, hükümetin yaşanan ekonomik krizin sorumluluğunu çalışanlara yüklemeye çalıştığını söyledi. “Bu kriz ne savaşın ne de küresel gelişmelerin sonucudur. Bu, Ünal Üstel hükümetinin yarattığı mali tablonun sonucudur” diyen Kişi, hükümetin hiçbir kesimle istişare etmeden hareket ettiğini ifade etti. Geçmişte yaşanan ekonomik krizlerde toplumsal uzlaşıyla çözümler üretildiğini hatırlatan Kişi, mevcut hükümetin ise “ben yaparım olur” anlayışıyla hareket ederek toplumsal güveni tamamen tükettiğini söyledi.

“CTP, popülizm değil gerçekçi bir hükümet programı hazırlıyor”

CTP’nin iktidar hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kişi, 14 farklı başlıkta kapsamlı çalıştaylar gerçekleştirdiklerini belirtti. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar birçok alanda yüzlerce kişinin katkısıyla somut çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Kişi, “CTP geldiğinde ne yapacak sorusunu cevapsız bırakmayacağız” dedi. Kişi, Haziran ayında yapılacak lansmanla birlikte uygulanabilir ve gerçekçi hükümet programını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. “Topluma hayal satmayacağız. Yapabileceğimiz şeyleri ortaya koyacağız. CTP, popülizm değil gerçekçi bir hükümet programı hazırlıyor” diyen Kişi, ülkenin yeniden ayağa kalkması için ciddi bir hazırlık yürüttüklerini ifade etti.

“CTP’li belediyeler örnek icraatlar yapıyor”

Kişi, yerel seçimlere yönelik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek “CTP’li belediyeler bizim gururumuzdur, bu ülkede örnek icraatlar yapan belediyelerdir” dedi. Belediyelerde yürütülen başarılı yönetim anlayışını ülke geneline yaymayı hedeflediklerini ifade eden Kişi, “Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle mevcut iktidarda olduğumuz 7 belediye ile birlikte aday çalışması başlattık. Ardından kalan 11 belediyede de demokratik süreçlerle belirlenecek iddialı adaylar için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Acele etmeden , adım adım sürecin devam edeceğini belirten Kişi “Olası ittifak politikaları da gözetilerek 18 bölgenin tümünde toplumun gurur duyacağı adaylarla iktidarda olduğumuz belediyelerdeki çalışmalarımız hızla devam edecektir. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklar hızlanacak” dedi.