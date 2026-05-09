Üstel: Laf değil, eser siyaseti yapıyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği istişare toplantıları ve kurum ziyaretlerinde, bölgeye yönelik yatırımların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalarda konuşan Üstel, Güzelyurt ve Lefke’nin yalnızca tarımsal üretimin değil; birlik, kalkınma ve milli duruşun da güçlü merkezleri olduğunu ifade etti. Bölge insanının emeğine, üretimine ve geleceğine sahip çıkmanın hükümetin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Üstel, “Birlik içinde çalışıyor, halkımızla birlikte üretiyor ve birlikte büyüyoruz” dedi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Güzelyurt İtfaiye Şube Amirliği, Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği ve UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Üstel, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini yerinde dinledi.

Konuşmasında yıllarca ötelenen birçok projenin UBP hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini belirten Üstel, sağlık, tarım, altyapı ve gençliğe yönelik yatırımlarla Güzelyurt ve Lefke’nin yeniden güç kazandığını söyledi.

Narenciyenin bölgenin can damarı olduğuna dikkat çeken Üstel, üreticiyi koruyan politikaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirilen iş birlikleri sayesinde yeni ihracat kapılarının açıldığını ifade etti. 15 bin tonluk modern soğuk hava deposu ile modern hal projesinin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, “Üreten insanımıza sahip çıkıyor, Güzelyurt’u yeniden üretimin ve kalkınmanın merkezi haline getiriyoruz” dedi.

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Üstel, yeni Güzelyurt Hastanesi’nin bölgenin geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli şekilde ulaşacağını söyledi. Sosyal konut projeleri, yol yatırımları ve altyapı çalışmalarının da eş zamanlı sürdüğünü ifade eden Üstel, gençlerin kendi bölgelerinde umutla geleceğe bakabilmesinin en önemli hedeflerden biri olduğunu dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dönemlerinden bugüne Güzelyurt ve Lefke’nin milli dava açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Üstel, “Bu toprakların bir çakıl taşını dahi tartışma konusu yapmadık, yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

İki egemen eşit devlet vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Üstel, ülkeye kazandırılan büyük projelerin arkasında güçlü bir irade ve hizmet anlayışı bulunduğunu belirterek, “Biz ayrıştıran değil birleştiren, konuşan değil üreten, laf değil eser siyaseti yapan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

 

