Ortaköy’de döviz hırsızlığı… Kadın zanlı tutuklandı

Ortaköy’de bir apartman dairesine giren kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar, yatak odasında muhafaza edilen yüklü miktardaki dövizi çaldı.

Polis açıklamasına göre olay, 8 Mayıs’ta Ünal Genç Sokak’ta meydana geldi. Bir şahsa ait apartmanın giriş kapısı açılarak içeriye girildiği ve yatak odasındaki dolapta muhafaza edilen toplam 29 bin Sterlin, 9 bin 600 Euro ve 6 bin 500 ABD dolarının çalındığı belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.D. (K-56) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.