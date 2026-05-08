  • BIST 15062.65
  • Altın 6869.15
  • Dolar 45.3602
  • Euro 53.4545
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi bünyesindeki Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı.
Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı

Ticaret Dairesi Müdür Muavini Yusuf Sancarlı başkanlığındaki Reklam Denetleme Kurulu, "Tüketiciyi koruyacak yeni dönem başladı" sloganıyla ilk toplantısını yaptı.

Reklam Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kurul, tüketicilerin korunması, ticari reklam ve ilanların mevzuata uygunluğunun sağlanması ve yanıltıcı reklamların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak; tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, kamu sağlığını bozucu veya genel ahlaka aykırı reklam ve ilanlara ilişkin şikayetleri değerlendirecek.

Vatandaşların reklam ve ilanlarla ilgili şikayet ve başvurularını bir hafta içinde "https://ticaret.gov.ct.tr/" internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabileceğinin aktarıldığı açıklamada, yapılan başvuruların Reklam Denetleme Kurulu tarafından inceleneceği, gerekli görülmesi halinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talep edileceği ifade edildi.

Açıklamada, yürürlüğe giren uygulamanın; reklam veren kişi, kurum ve kuruluşların uyması gereken ilkeleri dikkate alarak, reklam sektöründe şeffaflığın artırılması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Çatalköy Esentepe Belediyesi’nden dostluk maçı08 Mayıs 2026 Cuma 16:57
  • Erhürman-Hristodulidis görüşmesi başladı08 Mayıs 2026 Cuma 16:51
  • Gıda denetimi: Elma, armut, mandalina ve biberde uygunsuz bitki koruma08 Mayıs 2026 Cuma 16:46
  • 6 İlçede Eş Zamanlı Denetim: 9 Kişi Hakkında Deport İşlemi Başlatıldı08 Mayıs 2026 Cuma 16:43
  • Akansoy: “Demokratik anomalilerin son bulması için CTP’nin hükümete gelmesi şarttır”08 Mayıs 2026 Cuma 12:43
  • 34 yaşındaki Topaloğluları kayıp, aranıyor08 Mayıs 2026 Cuma 12:41
  • Sağlık Bakanlığı TSHD: “Halkımızın sağlığı için denetimler kesintisiz devam ediyor “08 Mayıs 2026 Cuma 11:44
  • Çalışma Dairesi müfettişleri Girne’de 4 inşaatın faaliyetini durdurdu08 Mayıs 2026 Cuma 11:16
  • Rum basını liderlerin görüşmesini ele aldı: Anlaşma sağlanacak kadar olgunlaşmış GYÖ'ler gündeme gelecek08 Mayıs 2026 Cuma 11:12
  • Prof. Dr. Mürüde Çelikağ: Trafik güvenliği popülist kararlara teslim edilemez08 Mayıs 2026 Cuma 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti