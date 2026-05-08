Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı

Ticaret Dairesi Müdür Muavini Yusuf Sancarlı başkanlığındaki Reklam Denetleme Kurulu, "Tüketiciyi koruyacak yeni dönem başladı" sloganıyla ilk toplantısını yaptı.

Reklam Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kurul, tüketicilerin korunması, ticari reklam ve ilanların mevzuata uygunluğunun sağlanması ve yanıltıcı reklamların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak; tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, kamu sağlığını bozucu veya genel ahlaka aykırı reklam ve ilanlara ilişkin şikayetleri değerlendirecek.

Vatandaşların reklam ve ilanlarla ilgili şikayet ve başvurularını bir hafta içinde "https://ticaret.gov.ct.tr/" internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabileceğinin aktarıldığı açıklamada, yapılan başvuruların Reklam Denetleme Kurulu tarafından inceleneceği, gerekli görülmesi halinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talep edileceği ifade edildi.

Açıklamada, yürürlüğe giren uygulamanın; reklam veren kişi, kurum ve kuruluşların uyması gereken ilkeleri dikkate alarak, reklam sektöründe şeffaflığın artırılması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.