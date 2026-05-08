Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

DAÜ-SEN: DAÜ’de Krizin Adresi Artık Gizlenemiyor

DAÜ'de hükümet ile kendi atadığı yönetim arasında yaşanan açık çatışma dikkat çekicidir.
İşte DAÜ-SEN'in yaptığı açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 4 Nisan 2024 tarihinde hükümet, VYK, rektörlük ve sendikaların imzasıyla yürürlüğe giren dört yıllık protokol, üniversiteyi sürdürülebilir bir yapıya ulaştırma hedefiyle hazırlanmıştı. Ancak bugün gelinen noktada açıkça görülmektedir ki, protokolün önündeki en büyük engel artık bizzat onu imzalayan siyasi anlayışın kendisidir.

Daha da dikkat çekici olan ise hükümet ile kendi atadığı yönetim arasında yaşanan açık çatışmadır.

Kasım 2025’te Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dönemin VYK Başkanı Erdal Özcenk ve kurul üyelerini hedef göstererek mali başarısızlığın sorumluluğunu onlara yüklemiş; mevcut yönetim değiştirilirken kamuoyuna açık bir mesaj verilmiştir: “Sorun eski yönetimdedir, yeni yönetim çözüm olacaktır.”

Ancak aradan birkaç ay bile geçmeden bu söylem çökmüştür.

Bugünkü VYK Başkanı Sayın Şemi Bora’nın üniversite çalışanlarına yaptığı açıklama, aslında hükümetin kendi yönetim modeline yöneltilmiş ağır bir eleştiri niteliğindedir. Sayın Bora, mevcut yönetim anlayışının yarattığı sorunları açık biçimde ortaya koymuş ve bu yaklaşım sürdüğü sürece çözümün mümkün olmayacağını ifade etmiştir.

Ortaya çıkan tablo nettir:

Hükümetin “çözüm” diye göreve getirdiği yönetim, bugün hükümetin koruduğu anlayışı sorunların temel kaynağı olarak göstermektedir.

Şimdi hükümet tarihi bir tercihle karşı karşıyadır. Ya kendi atadığı VYK başkanının uyarılarını dikkate alacak, partizan müdahalelerden vazgeçerek protokole ve kurumsal liyakate uygun adımlar atacaktır; ya da daha önce olduğu gibi, gerçekleri dile getiren herkesi tasfiye etmeyi tercih edecektir.

Ancak bilinmelidir ki kişiler değişse de gerçek değişmeyecektir.

DAÜ’nün kurtuluşu; siyasi sadakat dağıtımıyla, makam paylaşımıyla, seçim hesaplarıyla ya da partili memnuniyetiyle mümkün değildir. Üniversite ancak liyakata dayalı, demokratik, özerk ve hukuka bağlı bir yönetim anlayışıyla ayağa kalkabilir.

Kuruma değil çevrelere hizmet eden anlayış sürdükçe, yönetici giderleri artarken akademik ve kurumsal yapı zayıflatıldıkça, DAÜ’nün sorunları daha da büyüyecektir.

DAÜ-SEN olarak bizler; kişilere değil ilkelere bağlı olmaya, protokolün arkasında durmaya ve üniversitenin gerçek çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.

Bugün ihtiyaç duyulan şey yeni suçlular değil; samimiyet, liyakat ve gerçek bir kurumsal iradedir.

DAÜ-SEN

