DAÜ'den yeni iş birliği…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Almanya merkezli Sprachportal GmbH ve FutureMind Education Center ile iş birliği protokolüne imza attı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Sprachportal GmbH Genel Müdürü Çetin Ak ve FutureMind Education Center Direktörü Asım İdris imza koydu.

Söz konusu iş birliği protokolü imza töreninde DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Dış İlişkiler Danışmanı Tayseer Al Shanableh, Sprachportal ve Denklik Başvurusu Sorumlusu Kenan Demirci ile Vize Başvuru Sorumlusu Sevda Titiz hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile DAÜ öğrencilerinin ve mezunlarının, Almanya’daki istihdam süreçlerine daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor.

Protokol, özellikle Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında eğitim alan DAÜ öğrencilerine veya DAÜ mezunlarına fırsatlar sunuyor. İş birliği protokolü ile adayların başvuru, yerleştirme ve gerekli resmi işlemlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.

-Kılıç

İş birliği imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, protokolün mevcut öğrencilere ve mezunlara fırsat sunması açısından hedefe ulaşmada basamak oluşturacak bir adım olduğunu belirtti.

Asım İdris KKTC’nin köklü üniversitesi olan DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Sprachportal GmbH Genel Müdürü Çetin Ak, Almanya’da önümüzdeki günlerde artacak olan iş gücünden bahsederek, Almanya’nın sürekli artan personel ihtiyacı üzerinde durdu.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztüren, projeye inanarak yola çıktıklarını belirterek, söz konusu protokolün hem mevcut öğrenciler hem de mezunlar için önemli bir adım olacağının altını çizdi.

İş birliği protokol töreninin ardından Kılıç tarafından konuklara DAÜ ve Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.

 

