Orun'dan DAÜ açıklaması “Sorulması gereken, gerekçenin gerçek olup olmadığıdır”

Meslek hayatı boyunca uzun yıllar kamu maliyesi ve denetim alanında görev yaptığını belirten Orun, 20 yıl kooperatif müfettişi olarak birçok kurum ve kuruluşta mali denetimler gerçekleştirdiğini, aynı zamanda 20 yıl boyunca İskele Belediyesi Başkanı olarak bütçe yönetiminde sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Görev yaptığı her dönemde mali disiplini ön planda tuttuğunu vurgulayan Orun, belediye bütçelerinin kendi döneminde sürekli artı bilanço ile kapandığını söyledi.

DAÜ’de görev aldığı süreçte de kamu kaynaklarının doğru kullanımı konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Orun, “Günü geldiğinde bir kuruşun dahi hesabını sordum. Ancak sonunda mali yetersizlik ve bilgi eksikliği gibi gerekçeler öne sürülerek görevden alındım” dedi.

Göreve getiren makamın görevden alma yetkisinin bulunduğunu kaydeden Orun, asıl tartışılması gereken konunun ortaya konulan gerekçeler olduğunu ifade ederek, “Göreve getiren makamın görevden alma da en doğal hakkıdır. Ancak sorgulanması gereken, gerekçenin gerçekten bu olup olmadığıdır” ifadelerini kullandı.