SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Erdinç Gürçağ: Yalan Makinesine Dönüşen Ünal Üstel'e Yanıtımdır

İzlem Gürçağ Altuğra’nın UBP’den istifasının ardından başlayan tartışmada Erdinç Gürçağ, Başbakan Ünal Üstel’in “bakanlık ricası” iddiasını reddederek söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Erdinç Gürçağ: Yalan Makinesine Dönüşen Ünal Üstel'e Yanıtımdır

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in, İskele’de düzenlenen İlçe İstişare Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “daha önce babası Erdinç Gürçağ’ın ricada bulunduğu ve bu doğrultuda İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan yapıldığı” yönündeki ifadeleri gündem oldu.

Söz konusu açıklamaya Erdinç Gürçağ’dan yazılı yanıt geldi. Gürçağ, Üstel’in dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, kızının bakanlık sürecinin kişisel bir talep ya da siyasi bir rica üzerinden şekillenmediğini ifade etti.

Gürçağ açıklamasında, UBP’nin kurucularından biri olduğunu hatırlatarak, siyasi hayatı boyunca makam ve mevki üzerinden bir beklenti içinde olmadığını söyledi. Gürçağ, geçmişte yaşanan bakanlık sürecine ilişkin detayları da aktararak, kendisine farklı bir görev önerildiğini ancak eğitimci kimliği nedeniyle Eğitim Bakanlığı dışında bir görevi kabul etmediğini belirtti.

Açıklamasında dönemin yetkilileriyle yapılan görüşmelere de değinen Gürçağ, sürecin kişisel talepler üzerinden değil, parti ve devlet mekanizmaları içinde yürütüldüğünü ifade etti. Gürçağ, “Sayın Ünal Üstel’in dile getirdiği şekilde bir talep ya da yönlendirme söz konusu değildir” diyerek iddiaları reddetti.

Erdinç Gürçağ, açıklamasının sonunda, siyasi tartışmaların kişisel ithamlar üzerinden değil, gerçekler üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gürçağ'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Yalan Makinesine Dönüşen Ünal Üstel’e Yanıtımdır.

6 Mayıs akşamı İskele İlçe İstişare toplantısında konuşma yapan Ünal Üstel “Babası geldi kızım İzlem Gürçağ’ı lütfen bakan yapınız dedi” adeta bir zavallı konumuna düşen Ünal Üstel devasa yalanlarla kendine çıkış yolları aramaktadır. Öncelikle şunu ifade edeyim, ben UBP’nin kurucularından birisi olarak, partimize hizmet verirken, sen Ünal Üstel UBP’nin uzağında başka yerlerde geznip duruyordun. Bakanlık konularına gelince, saygı ve rahmetle andığımız Necat Konut bana Çalışma Bakanlığını önerdiğinde, “ben eğitimciyim, eğer Eğitim Bakanlığı önerilirse, memnuniyetle bu görevi severek üstlenirim” dedim. Yani makam düşkünü olmadığımızın net yanıtıdır. Necat beyin yanıtı şöyle oldu “Bu görevi size saygı ve rahmetle andığımız Cumhurbaşkanımız Sn. Denktaş veriyor.” Birlikte Denktaş beye gittik. Denktaş bey Sn. Vedat Çelik ile birlikteydiler. Necat bey durumu izah ettiler. Denktaş beyin yanıtı yeni kabine oluşumlarında yeniden bir durum değerlendirmesi yaparız şeklinde oldu. Yani Ünal beyefendinin anlaması gereken gerçek şudur. Mevki peşinde koşanlardan birileri değiliz. Ben Erdinç Gürçağ olarak, böylesi bir tutum içindeyken, nasıl olur da Ünal Üstel’e kızım İzlem Gürçağ Altuğra’yı Bakan yapın derim? Asla böyle birşey olmamıştır. Ama bahse konu yalan makinesi kendine bir çıkış yolu ararken, ürettiği yalanlarla siyaset dünyasındaki yok oluşunu hızlandırdığının farkında değil. ERDİNÇ GÜRÇAĞ

