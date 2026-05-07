3 Bölgede Eş Zamanlı Denetim: 550’yi Aşkın Sürücüye İşlem, 59 Kişi Hakkında Yasal Süreç

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde yüzlerce sürücü kontrol edildi, çok sayıda ihlal tespit edildi. Denetimlerde toplam 59 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, araçlar trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 6 Mayıs 2026 tarihinde 20.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun bulunduğu bölgeler kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen içeride tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise 972 araç sürücüsü kontrol edildi. 216 sürücü hız ihlali başta olmak üzere çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 1 araç trafikten men edildi.

Girne’deki denetimlerde, kumarhanelerde yasağa rağmen bulunan 39 kişiye idari para cezası uygulanarak işlem başlatıldı. Ayrıca ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunan 6 kişi tutuklandı.

Trafikte ise 1.592 sürücü kontrol edildi. 226 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 20 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimlerde ise eğlence mekanları, kahvehaneler ve bahis ofisleri kontrol edildi. Yetkili ruhsatı olmadan tütün ürünü sattığı tespit edilen bir market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 664 sürücü kontrol edildi. 89 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 2 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Genel denetimler kapsamında çok sayıda ihlal tespit edilirken, polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.