  • BIST 14923.17
  • Altın 6849.42
  • Dolar 45.2156
  • Euro 53.1925
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk robotik cerrahi ameliyatlar başarıyla yapıldı.

» »
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk robotik cerrahi ameliyatlarının başarıyla yapıldığını açıklayarak, bunun kamu sağlık hizmetleri için bir milat olduğunu vurguladı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk robotik cerrahi ameliyatlar başarıyla yapıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün ilk robotik cerrahi ameliyatlarının genel cerrahi hastalarına başarıyla uygulandığını açıkladı.

Dinçyürek yazılı açıklamasında, robotik cerrahi yönetimiyle iki ameliyatın başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Dinçyürek, bunun devlet sağlık hizmetleri açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

“Bu bir milattır.” diyen Dinçyürek, robotik cerrahinin artık kamu hastanesinde uygulanabiliyor olmasının, hastaların daha ileri teknolojilerle tedavi edilmesinin önünü açacağını ifade etti.

Bakan Dinçyürek, bundan sonraki süreçte uygun vakaların, uygun şartlar altında robotik cerrahinin avantajlarından faydalanarak devlet hastanesinde ameliyat edileceğini ve modern sağlık hizmetine erişimin artacağını belirtti.

Ameliyatın gerçekleştirilmesinde emeği geçen geniş ekip için de teşekkür eden Dinçyürek, “Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekip. Herkesin emeğine sağlık, ellerine sağlık.” ifadelerini kullandı. Dinçyürek, açıklamasını “Hayırlı olsun.” sözleriyle tamamladı.

Robotik cerrahi yöntemiyle yapılan iki operasyon Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile Türkiye’den gelen Prof. Dr. Ali Sapmaz mentörlüğünde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ekibiyle gerçekleştirildi. Dinçyürek de hastanede ekiple bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni açıklandı06 Mayıs 2026 Çarşamba 15:22
  • Kaza Sonrası Sürücü Değiştirip Polise Yalan Beyan Verdiler06 Mayıs 2026 Çarşamba 15:09
  • Ülke Genelinde Kaçak Yaşam Denetimi: 4 Kişi Tutuklandı06 Mayıs 2026 Çarşamba 15:00
  • İskele - Çayırova bölünmüş anayol güzergâhında yol yapım çalışması06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:32
  • Uyuşturucudan beş tutuklu06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:27
  • Grev askıya alındı06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:53
  • Barolar Birliği basın toplantısını iptal etti06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:51
  • Altuğra, partisinden istifa ettiğini açıkladı06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:50
  • KTTO: Kamu maliyesindeki savurganlık, kalkınma kaynaklarını tüketme noktasına getirdi06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:18
  • Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin toplantısına katılmama çağrısı: Sorunu yaratanlara soracak sorumuz yok!06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti